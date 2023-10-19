“У вбивць є ім’я” – на Харківщині з’явилися борди з фото братів-Мамонів
На Харківщині з’явилися борди із зображенням братів із села Гроза – Володимира та Дмитра Мамонів. Їх підозрюють у тому, що навели ракету на власних односельців, занапастивши 59 людей.
Борди, що розміщені у населених пунктах Шевченківської громади, сфотографували та опублікували користувачі соцмереж. Голова громади Сергій Старіков у коментарі “Укрінформу” підтвердив, що такі зображення справді з’явилися на “підвідомчій” території.
Голова громади стверджує, що місцеві жителі не мають відношення до появи “антимамонівських” бордів. І натякнув, що за прославлянням підозрюваних стоять “спеціально навчені люди”. Але не уточнив – хто.
Братів Володимира та Дмитра Мамонів, уродженців села Гроза, підозрюють у тому, що вони навели ракету кафе, де проходив поминальний обід за воїном ЗСУ. На поминки зібралася чи не половина села, у тому числі – знайомі та родичі самих Мамонів. Внаслідок удару російської ракети “Іскандер” 59 людей загинули, ще п’ятеро досі перебувають у лікарні. Росіяни в ООН зізналися, що вбили цивільних вони, але відразу назвали всіх своїх жертв “неонацистами”. Братів Мамонів, один із яких до війни служив у Нацполіції, оголосили в розшук. Відомо, що вони перейшли на бік окупантів у перші ж дні повномасштабного вторгнення та втекли із загарбниками до РФ. Однак у селі знайшлися люди, які продовжували спілкуватися зі зрадниками. Інформаторів Мамонів шукають слідчі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: борды, гроза, Мамоны;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 10:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині з’явилися борди із зображенням братів із села Гроза – Володимира та Дмитра Мамонів. Їх підозрюють у тому, що навели ракету на власних односельців, занапастивши 59 людей".