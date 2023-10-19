У Харкові виявили чергового “Мамона”: пішов в агенти ФСБ навесні цього року

Рік повномасштабної війни не допоміг співробітнику фармацевтичної компанії, який працює у Харкові, зробити правильні висновки про те, хто ворог. Чоловік писав пости на підтримку “освободителей” у телеграмі й так “влаштувався на роботу” до окупантів.

Агента ФСБ, який коригував удари по Харкову, затримала СБУ. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“За даними слідства, ворожим поплічником виявися працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба завербувала у березні цього року. У “поле зору” фсб він потрапив як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, на яких неодноразово публікував власні антиукраїнські дописи“, – повідомив подробиці Абдула.

Харків’янин використав спосіб комунікації з “роботодавцями”, який, як йому здавалося, убезпечить його від українських спецслужб. Він брав сім-карти російських мобільних операторів, щоб створити анонімні акаунти в соцмережах та месенджерах. Гроші від “замовників” отримував у криптовалюті. Але всі ці хитрощі не допомогли – його спіймали “на гарячому”, на місці одного з “прильотів” у Харкові. Там агент ворога намагався провести “дорозвідку”.

За інформацією Служби безпеки, навідник коригував удари РФ по військовій та промисловій інфраструктурі Харківської області. Особливо кураторів цікавила інформація про можливі ураження місцевих оборонних заводів. І їхній співрозмовник із Харкова явно “щиро переживав за спільну справу”, про що можна судити з оприлюдненого СБУ листування.

Інформацію про результати обстрілів, а також фото та координати наступних цілей зрадник надсилав своєму “наймачеві” з ФСБ через месенджер, обіцяючи “доповнювати карту міста в міру можливостей”.

“Встановлено, що розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки нових і коригування повторних ракетних та дронових ударів по прикордонному регіону нашої держави”, – повідомив речник СБУ.

Під час затримання у любителя “русского мира” виявили телефони, з яких він листувався зі спецслужбами ворога. Чоловіку вже повідомили про підозру у держзраді. Він – у СІЗО. За все вчинене йому загрожує довічне ув’язнення.