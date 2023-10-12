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Слідчі шукають серед жителів, хто спілкувався з навідниками удару по Грозі

Суспільство 11:45   12.10.2023
Вікторія Яковенко
Слідчі шукають серед жителів, хто спілкувався з навідниками удару по Грозі

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, з якими спілкувалися брати Мамони, які навели ракетний удар по рідному селу Гроза на Харківщині.

«Вони і до цього ракетного удару, у нас є інформація, що вони спілкувалися по каналах зв’язку з місцевими мешканцями. Тому що під час цього ракетного удару вони перебували на території Бєлгородської області. Інформацію щодо місця проведення поминального обіду, а також щодо кількості, які будуть брати участь в цьому обіді, звичайно, вони отримали від місцевих мешканців, або осіб, які на той час перебували в цьому населеному пункті, тобто в селі Гроза», – повідомив в етері нацмарафону керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За словами Фільчакова, 12 жовтня братам заочно повідомили про підозру. Старшому – Володимиру Мамону – інкримінують держзраду та пособництво в порушенні законів та звичаїв війни. Молодшого Дмитра Мамона підозрюють у держзраді. Слідчі дії тривають, додав Фільчаков.

11 жовтня СБУ заявила, що визначила навідників удару по Грозі. У злочині підозрюють двох місцевих мешканців – колишнього поліціянта Володимира Мамона та його молодшого брата Дмитра. Обидва співпрацювали з окупантами, а після звільнення села виїхали до РФ. Звідти вони продовжили спілкуватися з односельцями – і вивідали інформацію про поминки. Листування Мамонів також опублікували.

Читайте також: Ракетний удар по Грозі на Харківщині: постраждала померла в реанімації

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 11:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, з якими спілкувалися брати Мамони, які навели ракетний удар по рідному селу Гроза на Харківщині.".