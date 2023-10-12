Следователи ищут среди жителей, кто общался с наводчиками удара по Грозе

Правоохранители устанавливают круг лиц, с которыми общались братья Мамоны, которые навели ракетный удар по родному селу Гроза на Харьковщине.

«Они и до этого ракетного удара, у нас есть информация, что они общались по каналам связи с местными жителями. Потому что во время ракетного удара они находились на территории Белгородской области. Информацию о месте проведения поминального обеда, а также о количестве, которое будет принимать участие в этом обеде, конечно, они получили от местных жителей или лиц, которые в то время находились в этом населенном пункте, то есть в селе Гроза», — сообщил в эфире нацмарафона руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

По словам Фильчакова, 12 октября братьям заочно сообщили о подозрении. Старшему – Владимиру Мамону – инкриминируют госизмену и пособничество в нарушении законов и обычаев войны. Младший Дмитрий Мамон подозревается в госизмене. Следственные действия продолжаются, добавил Фильчаков.

11 октября СБУ заявила, что определила наводчиков удара по Грозе. В преступлении подозревают двух местных жителей — бывшего полицейского Владимира Мамона и его младшего брата Дмитрия. Оба сотрудничали с оккупантами, а после освобождения села выехали в РФ. Оттуда они продолжили общаться с односельчанами — и выведали у них информацию о поминках. Переписку Мамонов также опубликовали.