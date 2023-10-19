В Харькове обнаружили очередного «Мамона»: пошел в агенты ФСБ этой весной

Год полномасштабной войны не помог сотруднику фармацевтической компании, работающему в Харькове, сделать правильные выводы о том, кто враг. Мужчина писал посты в поддержку «освободителей» в telegram и так «устроился на работу» к оккупантам.

Агента ФСБ, который корректировал удары по Харькову, задержала СБУ. Об этом сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«По данным следствия, вражеским приспешником оказался работник местной фармацевтической компании, которого российская спецслужба завербовала в марте этого года. В поле зрения фсб он попал как активный пользователь прокремлевских telegram-каналов, на которых неоднократно публиковал собственные антиукраинские сообщения», — сообщил подробности Абдула.

Харьковчанин использовал способ коммуникации с «работодателями», который, как ему казалось, обезопасит его от украинских спецслужб. Он использовал сим-карты российских мобильных операторов, чтобы создать анонимные аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Деньги от «заказчиков» получал в криптовалюте. Но все эти ухищрения не помогли — его поймали «на горячем», на месте одного из «прилетов» в Харькове. Там агент врага пытался провести «доразведку».

По информации Службы безопасности, наводчик корректировал удары РФ по военной и промышленной инфраструктуре Харьковской области. Особо кураторов интересовала информация о возможных поражениях местных оборонных заводов. И их собеседник из Харькова явно «искренне переживал за общее дело», о чем можно судить из обнародованной СБУ переписки.

Информацию о результатах обстрелов, а также фото и координаты следующих целей предатель отправлял своему «нанимателю» из ФСБ через мессенджер, обещая «дополнять карту города по мере возможностей».

«Установлено, что разведданные требовались захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных ракетных и дроновых ударов по приграничному региону нашего государства», — сообщил спикер СБУ.

При задержании у любителя «русского мира» обнаружили телефоны, с которых он переписывался со спецслужбами врага. Мужчине уже сообщили о подозрении в госизмене. Он — в СИЗО. За все содеянное ему грозит пожизненное заключение.