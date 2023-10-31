ООН з’ясувала, що за смертельним ударом по селу Гроза на Харківщині стоїть РФ
Результати моніторингу опублікували у звіті, заснованому на двох місіях щодо встановлення фактів у селі Гроза Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, під час яких вони опитали 35 осіб, включаючи місцевих жителів, свідків, двох, медичний персонал і співробітники моргу, які вижили, повідомляє Reuters.
Виступаючи перед журналістами в Женеві, прессекретар Верховного комісара ООН із прав людини Ліз Тросселл заявила, що є розумні підстави вважати, що ракета була запущена російськими збройними силами.
Вона додала: «Під час нападу не було жодних ознак присутності військовослужбовців чи будь-яких інших законних військових цілей у кафе чи поруч із ним».
Міністерство оборони рф не відразу прокоментувало звіт у вівторок.
“Російські збройні сили або не зробили все можливе, щоб переконатися, що об’єкт нападу був військовим об’єктом, а не цивільними особами або цивільним об’єктом, або навмисно цілилися по цивільних або цивільних об’єктах”, – йдеться у доповіді ООН.
“Будь-який сценарій буде порушенням міжнародного гуманітарного права”, – сказав Тросселл.
“Ми закликаємо рф провести повне і прозоре розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності і вжити заходів для запобігання подібним нападам у майбутньому”, – сказала Тросселл.
Внаслідок удару російської ракети “Іскандер” 59 людей загинули, ще п’ятеро досі перебувають у лікарні. Росіяни в ООН зізналися, що вбили цивільних вони, але відразу назвали всіх своїх жертв “неонацистами”. Братів Мамонів, один із яких до війни служив у Нацполіції, оголосили в розшук. Відомо, що вони перейшли на бік окупантів у перші ж дні повномасштабного вторгнення та втекли із загарбниками до РФ. Однак у селі знайшлися люди, які продовжували спілкуватися зі зрадниками. Інформаторів Мамонів шукають слідчі. Братів Володимира та Дмитра Мамонів, уродженців села Гроза, підозрюють у тому, що вони навели ракету кафе, де проходив поминальний обід за воїном ЗСУ. На поминки зібралася чи не половина села, у тому числі – знайомі та родичі самих Мамонів.
Читайте також: «У вбивць є ім’я» — на Харківщині з’явилися борди з фото братів-Мамонів
Новини за темою:
- Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; Теги: атака, гроза, ООН, погибшие, ракета, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ООН з’ясувала, що за смертельним ударом по селу Гроза на Харківщині стоїть РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 15:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Результати моніторингу опублікували у звіті, заснованому на двох місіях щодо встановлення фактів у селі Гроза Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, під час яких вони опитали 35 осіб, включаючи місцевих жителів, свідків, двох, медичний персонал і співробітники моргу, які вижили, повідомляє Reuters.".