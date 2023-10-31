ООН з’ясувала, що за смертельним ударом по селу Гроза на Харківщині стоїть РФ

Результати моніторингу опублікували у звіті, заснованому на двох місіях щодо встановлення фактів у селі Гроза Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, під час яких вони опитали 35 осіб, включаючи місцевих жителів, свідків, двох, медичний персонал і співробітники моргу, які вижили, повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами в Женеві, прессекретар Верховного комісара ООН із прав людини Ліз Тросселл заявила, що є розумні підстави вважати, що ракета була запущена російськими збройними силами.

Вона додала: «Під час нападу не було жодних ознак присутності військовослужбовців чи будь-яких інших законних військових цілей у кафе чи поруч із ним».

Міністерство оборони рф не відразу прокоментувало звіт у вівторок.

“Російські збройні сили або не зробили все можливе, щоб переконатися, що об’єкт нападу був військовим об’єктом, а не цивільними особами або цивільним об’єктом, або навмисно цілилися по цивільних або цивільних об’єктах”, – йдеться у доповіді ООН.

“Будь-який сценарій буде порушенням міжнародного гуманітарного права”, – сказав Тросселл.

“Ми закликаємо рф провести повне і прозоре розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності і вжити заходів для запобігання подібним нападам у майбутньому”, – сказала Тросселл.

Внаслідок удару російської ракети “Іскандер” 59 людей загинули, ще п’ятеро досі перебувають у лікарні. Росіяни в ООН зізналися, що вбили цивільних вони, але відразу назвали всіх своїх жертв “неонацистами”. Братів Мамонів, один із яких до війни служив у Нацполіції, оголосили в розшук. Відомо, що вони перейшли на бік окупантів у перші ж дні повномасштабного вторгнення та втекли із загарбниками до РФ. Однак у селі знайшлися люди, які продовжували спілкуватися зі зрадниками. Інформаторів Мамонів шукають слідчі. Братів Володимира та Дмитра Мамонів, уродженців села Гроза, підозрюють у тому, що вони навели ракету кафе, де проходив поминальний обід за воїном ЗСУ. На поминки зібралася чи не половина села, у тому числі – знайомі та родичі самих Мамонів.