Live
  • Вт 31.10.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.37
  • EUR 38.56

ООН з’ясувала, що за смертельним ударом по селу Гроза на Харківщині стоїть РФ

Події 15:00   31.10.2023
Оксана Якушко
ООН з’ясувала, що за смертельним ударом по селу Гроза на Харківщині стоїть РФ

Результати моніторингу опублікували у звіті, заснованому на двох місіях щодо встановлення фактів у селі Гроза Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, під час яких вони опитали 35 осіб, включаючи місцевих жителів, свідків, двох, медичний персонал і співробітники моргу, які вижили, повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами в Женеві, прессекретар Верховного комісара ООН із прав людини Ліз Тросселл заявила, що є розумні підстави вважати, що ракета була запущена російськими збройними силами.

Вона додала: «Під час нападу не було жодних ознак присутності військовослужбовців чи будь-яких інших законних військових цілей у кафе чи поруч із ним».

Міністерство оборони рф не відразу прокоментувало звіт у вівторок.

“Російські збройні сили або не зробили все можливе, щоб переконатися, що об’єкт нападу був військовим об’єктом, а не цивільними особами або цивільним об’єктом, або навмисно цілилися по цивільних або цивільних об’єктах”, – йдеться у доповіді ООН.

“Будь-який сценарій буде порушенням міжнародного гуманітарного права”, – сказав Тросселл.

“Ми закликаємо рф провести повне і прозоре розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності і вжити заходів для запобігання подібним нападам у майбутньому”, – сказала Тросселл.

Внаслідок удару російської ракети “Іскандер” 59 людей загинули, ще п’ятеро досі перебувають у лікарні. Росіяни в ООН зізналися, що вбили цивільних вони, але відразу назвали всіх своїх жертв “неонацистами”. Братів Мамонів, один із яких до війни служив у Нацполіції, оголосили в розшук. Відомо, що вони перейшли на бік окупантів у перші ж дні повномасштабного вторгнення та втекли із загарбниками до РФ. Однак у селі знайшлися люди, які продовжували спілкуватися зі зрадниками. Інформаторів Мамонів шукають слідчі. Братів Володимира та Дмитра Мамонів, уродженців села Гроза, підозрюють у тому, що вони навели ракету кафе, де проходив поминальний обід за воїном ЗСУ. На поминки зібралася чи не половина села, у тому числі – знайомі та родичі самих Мамонів.

Читайте також: «У вбивць є ім’я» — на Харківщині з’явилися борди з фото братів-Мамонів

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новини Харкова під обстрілами та в блекаут: як працюють редактори
Новини Харкова під обстрілами та в блекаут: як працюють редактори
31.10.2023, 16:10
У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)
У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)
31.10.2023, 15:31
Спроба РФ пробитися до Куп’янська. Дрон ЗСУ знищив ворожу техніку (відео)
Спроба РФ пробитися до Куп’янська. Дрон ЗСУ знищив ворожу техніку (відео)
31.10.2023, 15:57
На Харківщині підрядник нажився на будівництві спортмайданчиків: подробиці
На Харківщині підрядник нажився на будівництві спортмайданчиків: подробиці
31.10.2023, 15:28
ООН з’ясувала, що за смертельним ударом по селу Гроза на Харківщині стоїть РФ
ООН з’ясувала, що за смертельним ударом по селу Гроза на Харківщині стоїть РФ
31.10.2023, 15:00
«Журналіста», який шпигував для РФ на Харківщині, посадили на 12 років
«Журналіста», який шпигував для РФ на Харківщині, посадили на 12 років
31.10.2023, 14:56

Новини за темою:

19:18
8 атак росіян відбили воїни на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ
19:06
3 атаки відбили українські воїни біля Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
12:13
Газ відновили у всіх будинках на Харківщині після атаки «шахедів» – Міненерго
16:09
Журналісти зібрали докази, що по лікарні в Газі вдарили бійці ХАМАС
13:40
На Харківщині без газу досі залишаються 800 домів через атаку «шахедів»

Ви читали новину: «ООН з’ясувала, що за смертельним ударом по селу Гроза на Харківщині стоїть РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 15:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Результати моніторингу опублікували у звіті, заснованому на двох місіях щодо встановлення фактів у селі Гроза Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, під час яких вони опитали 35 осіб, включаючи місцевих жителів, свідків, двох, медичний персонал і співробітники моргу, які вижили, повідомляє Reuters.".