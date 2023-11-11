Live
  • Сб 11.11.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.52

“Усі жертви марні”. Фейгін розповів, як проїхав у Куп’янськ і оцінив шанси РФ

Політика 14:52   11.11.2023
Олена Нагорна
“Усі жертви марні”. Фейгін розповів, як проїхав у Куп’янськ і оцінив шанси РФ

Російський правозахисник, опозиційний політик і блогер Марк Фейгін розповів, що 5 листопада побував у прифронтовому місті Куп’янськ Харківської області разом із продюсером та оператором у супроводі представників ЗСУ та пресофіцерів, а перед цим отримував необхідні дозволи.

“Перевіряють, звісно, ​​і по лінії акредитації ЗСУ, яка мені була видана. Перевірка спецслужб, перевірка тих уповноважених адміністративних органів, які опікуються цими питаннями. Тож розмови про те, що я якось ексклюзивно – це розраховано на повних круглих ідіотів. Щобільше, потрапити на фронт ви не можете без спеціальних дозволів, без супроводжувальних пресофіцерів – людей, які там відповідальні з приймальної сторони. Тож нікуди Фейгін не їздить самостійно”, — наголосив правозахисник в етері свого YouTube-каналу.

Він пояснив, що не показує відео з територій, наближених до передової, оскільки там заборонено знімати місцевість, техніку, офіцерів та солдатів. Кадри, які він має, пройшли цензуру з боку українських військових.

“Я дуже радий, що потрапив саме в Куп’янськ… Я був у центрі міста, я був на одній із позицій. Це надзвичайно цікаве було спостереження з мого боку і експертного, і просто обивательського. Цікавість. Відповідь: Куп’янськ не буде взято російськими військами. По-перше, там географія така. Він на височині, нижче річки Оскіл. Далі там мені показували позиції. Як пройти через річку Оскіл і вище застрибнути – я не знаю, не уявляю. Ще раз робимо висновок про те, що всі жертви, які понесла російська армія, яких погнали ціпками, що називається, кулеметами на ці позиції українські, всі ці жертви марні… Просто тому, що одній плішивій гадині захотілося самоствердитися через захоплення якоїсь частини території сусіда, України”, – сказав Фейгін.

Крім Куп’янська, за його словами, він побував у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Оріхові.

Читайте також: Фейгін у Куп’янську оцінює перспективи РФ “відкрити дорогу на Харків” (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
“Усі жертви марні”. Фейгін розповів, як проїхав у Куп’янськ і оцінив шанси РФ
“Усі жертви марні”. Фейгін розповів, як проїхав у Куп’янськ і оцінив шанси РФ
11.11.2023, 14:52
У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно
У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно
10.11.2023, 09:57
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
09.11.2023, 16:47
У неділю – шквали. Мешканців Харківщини попереджають про небезпечну погоду
У неділю – шквали. Мешканців Харківщини попереджають про небезпечну погоду
11.11.2023, 13:45
Синєгубов про удар по Грозі: що з пораненими і скільки грошей виплатили сім’ям
Синєгубов про удар по Грозі: що з пораненими і скільки грошей виплатили сім’ям
11.11.2023, 13:22
Приставили ніж. На дитячому майданчику в Харкові напали на хлопчика (фото)
Приставили ніж. На дитячому майданчику в Харкові напали на хлопчика (фото)
11.11.2023, 13:00

Новини за темою:

11:33
Куп’янськ атакували три ворожі дрони. Прокуратура показала наслідки (фото)
09:20
“Перша атака “шахедами” була по Куп’янську”. Канашевич розповів подробиці
08:42
Військові РФ просунулися в районі Петропавлівки на Харківщині – ISW
07:49
Військові РФ на Харківщині проводили штурми за підтримки авіації – Генштаб
08:15
По Куп’янську вночі вдарили з РСЗВ “Ураган” – Синєгубов

Ви читали новину: «“Усі жертви марні”. Фейгін розповів, як проїхав у Куп’янськ і оцінив шанси РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 14:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський правозахисник, опозиційний політик і блогер Марк Фейгін розповів, що 5 листопада побував у прифронтовому місті Куп’янськ Харківської області разом із продюсером та оператором у супроводі представників ЗСУ та пресофіцерів, а перед цим отримував необхідні дозволи.".