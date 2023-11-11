“Усі жертви марні”. Фейгін розповів, як проїхав у Куп’янськ і оцінив шанси РФ
Російський правозахисник, опозиційний політик і блогер Марк Фейгін розповів, що 5 листопада побував у прифронтовому місті Куп’янськ Харківської області разом із продюсером та оператором у супроводі представників ЗСУ та пресофіцерів, а перед цим отримував необхідні дозволи.
“Перевіряють, звісно, і по лінії акредитації ЗСУ, яка мені була видана. Перевірка спецслужб, перевірка тих уповноважених адміністративних органів, які опікуються цими питаннями. Тож розмови про те, що я якось ексклюзивно – це розраховано на повних круглих ідіотів. Щобільше, потрапити на фронт ви не можете без спеціальних дозволів, без супроводжувальних пресофіцерів – людей, які там відповідальні з приймальної сторони. Тож нікуди Фейгін не їздить самостійно”, — наголосив правозахисник в етері свого YouTube-каналу.
Він пояснив, що не показує відео з територій, наближених до передової, оскільки там заборонено знімати місцевість, техніку, офіцерів та солдатів. Кадри, які він має, пройшли цензуру з боку українських військових.
“Я дуже радий, що потрапив саме в Куп’янськ… Я був у центрі міста, я був на одній із позицій. Це надзвичайно цікаве було спостереження з мого боку і експертного, і просто обивательського. Цікавість. Відповідь: Куп’янськ не буде взято російськими військами. По-перше, там географія така. Він на височині, нижче річки Оскіл. Далі там мені показували позиції. Як пройти через річку Оскіл і вище застрибнути – я не знаю, не уявляю. Ще раз робимо висновок про те, що всі жертви, які понесла російська армія, яких погнали ціпками, що називається, кулеметами на ці позиції українські, всі ці жертви марні… Просто тому, що одній плішивій гадині захотілося самоствердитися через захоплення якоїсь частини території сусіда, України”, – сказав Фейгін.
Крім Куп’янська, за його словами, він побував у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Оріхові.
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- Категорії: Політика, Світ, Суспільство, Харків; Теги: куп'янск, фейгін, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 14:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський правозахисник, опозиційний політик і блогер Марк Фейгін розповів, що 5 листопада побував у прифронтовому місті Куп’янськ Харківської області разом із продюсером та оператором у супроводі представників ЗСУ та пресофіцерів, а перед цим отримував необхідні дозволи.".