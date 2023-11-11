«Все жертвы зря». Фейгин объяснил, как его пустили в Купянск и оценил шансы РФ

Российский правозащитник, оппозиционный политик и блогер Марк Фейгин рассказал, что 5 ноября побывал в прифронтовом городе Купянск Харьковской области вместе с продюсером и оператором в сопровождении представителей ВСУ и пресс-офицеров, а перед этим получал необходимые разрешения.

“Проверяют, естественно, и по линии аккредитации ВСУ, которая мне была выдана. Проверка спецслужб, проверка тех уполномоченных административных органов, которые занимаются этими вопросами. Так что разговоры про то, что я как-то эксклюзивно — это рассчитано на полных круглых идиотов. Более того, попасть на фронт вы не можете без специальных разрешений, без сопровождающих пресс-офицеров — людей, которые являются там ответственными с принимающей стороны. Так что никуда Фейгин не ездит самостоятельно”, — подчеркнул правозащитник в эфире своего YouTube-канала.

Он пояснил, что не показывает видео с территорий, приближенных к передовой, так как там запрещено снимать местность, технику, офицеров и солдат. Кадры, которыми он располагает, прошли украинскую военную цензуру.

“Я очень рад, что попал именно в Купянск… Я был в центре города, я был на одной из позиций. Это чрезвычайно интересное было наблюдение с моей стороны и экспертной, и просто обывательской. Любопытство. Ответ: Купянск не будет взят российским войсками. Во-первых, там география такая. Он на возвышенности, ниже река Оскол. Дальше там позиции мне показывали. Как пройти через реку Оскол и выше запрыгнуть — я не знаю, не представляю. Еще раз делаем вывод о том, что все жертвы, которые понесла российская армия, которых погнали палками, что называется, пулеметами на эти позиции украинские, эти все жертвы зря… Просто потому что одной плешивой гадине захотелось самоутвердиться через захват какой-то части территории соседа, Украины”, — сказал Фейгин.

Помимо Купянска, по его словам, он побывал в Харькове, Запорожье, Николаеве и Орехове.