10 атак на Купянском направлении: Генштаб ВСУ сообщил о событиях на фронте

В утренней сводке Генштаб ВСУ проинформировал об атаках и авиаударах по территории Харьковщины. А также — ночной комбинированной атаке «шахедами» и ракетами по Украине.

«Российская федерация в очередной раз атаковала Украину, применив две управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету «Искандер-М», противокорабельную ракету «Оникс», две управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона. Противовоздушная оборона уничтожила две ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА», — сообщили в Генштабе.

В Харьковской области ночь прошла без воздушных тревог. В течение суток армия РФ нанесла авиационные удары по Синьковке и Ивановке под Купянском. Населенные пункты Харьковской области — среди 90 в Украине, которые были под обстрелами. В целом по территории Украины армия РФ нанесла шесть ракетных и 70 авиационных ударов, совершила 76 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 53 боевых столкновения.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили около 10 атак противника», — проинформировали в ГШ.

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Украинская ПВО уничтожила четыре разведывательных БПЛА врага. Ракетчики поразили три артиллерийских средства и пять районов сосредоточения россиян.