Главные новости Харькова 6 ноября: как прошли сутки — данные Генштаба и ГСЧС

Минувшей ночью «шахеды» не долетели до Харьковской области. В течение суток на Купянском направлении зафиксировали 10 атак. Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

7:28

Сутки прошли без пожаров из-за обстрелов — ГСЧС

«В течение суток на Харьковщине пожары от вражеских обстрелов не зафиксированы», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

7:09

Два авиаудара и 10 атак на Купянском направлении — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что армия РФ нанесла удары по Синьковке и Ивановке Харьковской области.

Населенные пункты региона — среди 90 в Украине, которые были под обстрелами.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили около 10 атак противника», — отметили в ГШ.

07:00

Ночь на Харьковщине прошла без воздушных тревог

Отбой прозвучал в 19:31. В это же время и позже ночью харьковчане могли наблюдать редкое для наших широт явление — полярное сияние, которое окрасило небо над Украиной в красный цвет.

В 19:18 Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске нескольких групп «шахедов» с мыса Чауда в Крыму. Ближе к 22:00 беспилотники достигли южных регионов Украины.

Атака БПЛА и ракетами продолжалась почти до полуночи. По сообщениям мониторинговых каналов, около 22:00 группа «шахедов» двигалась со стороны Днепропетровской области в направлении Харьковщины. Однако до Харьковской области они не долетели.