Главные новости Харькова 6 ноября: как прошли сутки — данные Генштаба и ГСЧС
Минувшей ночью «шахеды» не долетели до Харьковской области. В течение суток на Купянском направлении зафиксировали 10 атак. Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
7:28
Сутки прошли без пожаров из-за обстрелов — ГСЧС
«В течение суток на Харьковщине пожары от вражеских обстрелов не зафиксированы», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
7:09
Два авиаудара и 10 атак на Купянском направлении — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что армия РФ нанесла удары по Синьковке и Ивановке Харьковской области.
Населенные пункты региона — среди 90 в Украине, которые были под обстрелами.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили около 10 атак противника», — отметили в ГШ.
07:00
Ночь на Харьковщине прошла без воздушных тревог
Отбой прозвучал в 19:31. В это же время и позже ночью харьковчане могли наблюдать редкое для наших широт явление — полярное сияние, которое окрасило небо над Украиной в красный цвет.
В 19:18 Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске нескольких групп «шахедов» с мыса Чауда в Крыму. Ближе к 22:00 беспилотники достигли южных регионов Украины.
Атака БПЛА и ракетами продолжалась почти до полуночи. По сообщениям мониторинговых каналов, около 22:00 группа «шахедов» двигалась со стороны Днепропетровской области в направлении Харьковщины. Однако до Харьковской области они не долетели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, война, ночь, обстрелы, тревога, хроника;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 07:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью «шахеды» не долетели до Харьковской области. В течение суток на Купянском направлении зафиксировали 10 атак. Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".