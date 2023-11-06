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Главные новости Харькова 6 ноября: как прошли сутки — данные Генштаба и ГСЧС

Происшествия 07:28   06.11.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 6 ноября: как прошли сутки — данные Генштаба и ГСЧС Фото: скриншот

Минувшей ночью «шахеды» не долетели до Харьковской области. В течение суток на Купянском направлении зафиксировали 10 атак. Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

7:28

Сутки прошли без пожаров из-за обстрелов — ГСЧС

«В течение суток на Харьковщине пожары от вражеских обстрелов не зафиксированы», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

7:09

Два авиаудара и 10 атак на Купянском направлении — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что армия РФ нанесла удары по Синьковке и Ивановке Харьковской области.

Населенные пункты региона — среди 90 в Украине, которые были под обстрелами.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили около 10 атак противника», — отметили в ГШ.

07:00

Ночь на Харьковщине прошла без воздушных тревог

Отбой прозвучал в 19:31. В это же время и позже ночью харьковчане могли наблюдать редкое для наших широт явление — полярное сияние, которое окрасило небо над Украиной в красный цвет.

В 19:18 Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске нескольких групп «шахедов» с мыса Чауда в Крыму. Ближе к 22:00 беспилотники достигли южных регионов Украины.

Атака БПЛА и ракетами продолжалась почти до полуночи. По сообщениям мониторинговых каналов, около 22:00 группа «шахедов» двигалась со стороны Днепропетровской области в направлении Харьковщины. Однако до Харьковской области они не долетели.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 07:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью «шахеды» не долетели до Харьковской области. В течение суток на Купянском направлении зафиксировали 10 атак. Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".