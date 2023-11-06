«На Купянское направление прибыли 250 «вагнеровцев» – данные ГПСУ

Армия РФ стягивает больше сил на Купянское направление. По информации ГПСУ, на эту линию фронта прибыли около 250 «вагнеровцев».

«Вагнеровцы» в основном будут использоваться для управления штурмовыми действиями, а непосредственно в штурмовые подразделения входят как подразделения регулярной армии, так и бойцы так называемых подразделений «Штурм» и «Штурм Z», укомплектованные из заключенных», — сказал в эфире «Суспільне. Спротив» начальник пресс-службы 15 пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов.

Он также отметил, что за прошедшие сутки оккупанты 610 раз обстреляли украинские позиции, Силы обороны отразили 6 вражеских атак и уничтожили 18 единиц техники РФ.

«Они (оккупанты – ред.) используют разную тактику, но сейчас в связи с ухудшением погодных условий дождь, то и использование техники у них и меньше», — добавил Шевцов.