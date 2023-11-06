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«На Купянское направление прибыли 250 «вагнеровцев» – данные ГПСУ

Общество 12:53   06.11.2023
Виктория Яковенко
«На Купянское направление прибыли 250 «вагнеровцев» – данные ГПСУ

Армия РФ стягивает больше сил на Купянское направление. По информации ГПСУ, на эту линию фронта прибыли около 250 «вагнеровцев».

«Вагнеровцы» в основном будут использоваться для управления штурмовыми действиями, а непосредственно в штурмовые подразделения входят как подразделения регулярной армии, так и бойцы так называемых подразделений «Штурм» и «Штурм Z», укомплектованные из заключенных», — сказал в эфире «Суспільне. Спротив» начальник пресс-службы 15 пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов.

Он также отметил, что за прошедшие сутки оккупанты 610 раз обстреляли украинские позиции, Силы обороны отразили 6 вражеских атак и уничтожили 18 единиц техники РФ.

«Они (оккупанты – ред.) используют разную тактику, но сейчас в связи с ухудшением погодных условий дождь, то и использование техники у них и меньше», — добавил Шевцов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 12:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ стягивает больше сил на Купянское направление. По информации ГПСУ, на эту линию фронта прибыли около 250 «вагнеровцев».".