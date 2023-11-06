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«Нам новая задача – взять Купянск» — ГУР перехватило разговор оккупантов

Мир 08:26   06.11.2023
Оксана Горун
«Нам новая задача – взять Купянск» — ГУР перехватило разговор оккупантов

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) опубликовало фрагмент разговора российского захватчика, который находится на Купянском направлении.

Оккупант рассказал своему собеседнику о потерях, ненависти к командиру и невыполнимых задачах.

«Подходим к Купянску. Тут п…да, Саня, тут ж..па. У нас Утес командир – он сказал: либо 200-й, либо никакой домой. Тот, кто выйдет из нас, кто останется живой, ему каждый е..ло разнесет. Он приехал и сказал, один раз приехал и сказал: «Не жалейте «мобиков», вперед пускайте их». Все контрактники, кто подписал контракт, кто не подписал – сразу напрямую на передовую. Вчера авиация так по нам сработала, я в а..е был. Своя», — делится впечатлениями захватчик.

Он отметил, что сейчас подразделение россиян пытается «кое-как удержать» захваченные ранее позиции. Но командование требует от военнослужащих гораздо большего.

«Нам новая задача – взять Купянск», — поделился оккупант.

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Его собеседник добавил красок в картину происходящего: «Я вчера с Печенью разговаривал. У него сын тоже добровольцем пошел. Вот из 240 человек их осталось трое», — поделился он.

«За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие», — пообещали собеседникам в ГУР.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 08:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) опубликовало фрагмент разговора российского захватчика, который находится на Купянском направлении".