«Нам новая задача – взять Купянск» — ГУР перехватило разговор оккупантов
Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) опубликовало фрагмент разговора российского захватчика, который находится на Купянском направлении.
Оккупант рассказал своему собеседнику о потерях, ненависти к командиру и невыполнимых задачах.
«Подходим к Купянску. Тут п…да, Саня, тут ж..па. У нас Утес командир – он сказал: либо 200-й, либо никакой домой. Тот, кто выйдет из нас, кто останется живой, ему каждый е..ло разнесет. Он приехал и сказал, один раз приехал и сказал: «Не жалейте «мобиков», вперед пускайте их». Все контрактники, кто подписал контракт, кто не подписал – сразу напрямую на передовую. Вчера авиация так по нам сработала, я в а..е был. Своя», — делится впечатлениями захватчик.
Он отметил, что сейчас подразделение россиян пытается «кое-как удержать» захваченные ранее позиции. Но командование требует от военнослужащих гораздо большего.
«Нам новая задача – взять Купянск», — поделился оккупант.
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Его собеседник добавил красок в картину происходящего: «Я вчера с Печенью разговаривал. У него сын тоже добровольцем пошел. Вот из 240 человек их осталось трое», — поделился он.
«За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие», — пообещали собеседникам в ГУР.
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- Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, ГУР, купянск, перехват;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) опубликовало фрагмент разговора российского захватчика, который находится на Купянском направлении".