«Нам новая задача – взять Купянск» — ГУР перехватило разговор оккупантов

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) опубликовало фрагмент разговора российского захватчика, который находится на Купянском направлении.

Оккупант рассказал своему собеседнику о потерях, ненависти к командиру и невыполнимых задачах.

«Подходим к Купянску. Тут п…да, Саня, тут ж..па. У нас Утес командир – он сказал: либо 200-й, либо никакой домой. Тот, кто выйдет из нас, кто останется живой, ему каждый е..ло разнесет. Он приехал и сказал, один раз приехал и сказал: «Не жалейте «мобиков», вперед пускайте их». Все контрактники, кто подписал контракт, кто не подписал – сразу напрямую на передовую. Вчера авиация так по нам сработала, я в а..е был. Своя», — делится впечатлениями захватчик.

Он отметил, что сейчас подразделение россиян пытается «кое-как удержать» захваченные ранее позиции. Но командование требует от военнослужащих гораздо большего.

«Нам новая задача – взять Купянск», — поделился оккупант.

Его собеседник добавил красок в картину происходящего: «Я вчера с Печенью разговаривал. У него сын тоже добровольцем пошел. Вот из 240 человек их осталось трое», — поделился он.

«За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие», — пообещали собеседникам в ГУР.