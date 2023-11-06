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“Нам нове завдання – взяти Куп’янськ” – ГУР перехопило розмову окупантів

Події 08:26   06.11.2023
Оксана Горун
“Нам нове завдання – взяти Куп’янськ” – ГУР перехопило розмову окупантів

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) опублікувало фрагмент розмови російського загарбника, що знаходиться на Куп’янському напрямку.

Окупант розповів своєму співрозмовнику про втрати, ненависть до командира та нездійсненні завдання.

“Підходимо до Куп’янська. Тут п…да, Саня, тут ж..па. У нас Утьос командир – він сказав: або 200-й, або ніякий додому. Той, хто вийде з нас, хто залишиться живий, йому кожен є..ло рознесе. Він приїхав і сказав, один раз приїхав і сказав: “Не шкодуйте “мобіків”, вперед пускайте їх”. Усі контрактники, хто підписав контракт, хто не підписав – одразу безпосередньо на передову. Вчора авіація так по нас спрацювала, я в а..є. Своя”, – ділиться враженнями загарбник.

Він зазначив, що зараз підрозділ росіян намагається “якось утримати” захоплені раніше позиції. Але командування вимагає від військовослужбовців набагато більшого.

“Нам нове завдання – взяти Куп’янськ”, – поділився окупант.

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Його співрозмовник додав кольорів у картину того, що відбувається: “Я вчора з Печінкою розмовляв. У нього син теж добровольцем пішов. Ось із 240 осіб їх залишилося троє”, – поділився він.

“За кожен воєнний злочин, скоєний проти України, буде справедлива відплата”, – пообіцяли співрозмовникам у ГУР.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 08:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) опублікувало фрагмент розмови російського загарбника, що знаходиться на Куп’янському напрямку".