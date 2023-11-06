«На Куп’янський напрямок прибули 250 «вагнерівців» – дані ДПСУ
Армія РФ стягує більше сил на Куп’янський напрямок. За інформацією ДПСУ на цю лінію фронту прибули близько 250 «вагнерівці».
«Вагнерівці» переважно будуть використовуватись для керування штурмовими діями, а безпосередньо до штурмових підрозділів входять як підрозділи регулярної армії, так і бійці так званих підрозділів «Штурм» і «Штурм Z», укомплектовані з ув’язнених», – сказав в етері «Суспільне. Спротив» начальник пресслужби 15 прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов.
Він також зазначив, що за минулу добу окупанти 610 разів обстріляли українські позиції, Сили оборони відбили 6 ворожих атак та знищили 18 одиниць техніки РФ.
«Вони (окупанти – ред.) використовують різну тактику, але на даний час у зв’язку з погіршенням погодних умов дощить, то і використання техніки у них і менше», – додав Шевцов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вагенровцы, гпсу, Купянское, направление, шевцов;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 12:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ стягує більше сил на Куп’янський напрямок. За інформацією ДПСУ на цю лінію фронту прибули близько 250 «вагнерівці».".