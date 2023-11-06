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«На Куп’янський напрямок прибули 250 «вагнерівців» – дані ДПСУ

Суспільство 12:53   06.11.2023
Вікторія Яковенко
«На Куп’янський напрямок прибули 250 «вагнерівців» – дані ДПСУ

Армія РФ стягує більше сил на Куп’янський напрямок. За інформацією ДПСУ на цю лінію фронту прибули близько 250 «вагнерівці».

«Вагнерівці» переважно будуть використовуватись для керування штурмовими діями, а безпосередньо до штурмових підрозділів входять як підрозділи регулярної армії, так і бійці так званих підрозділів «Штурм» і «Штурм Z», укомплектовані з ув’язнених», – сказав в етері «Суспільне. Спротив» начальник пресслужби 15 прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов.

Він також зазначив, що за минулу добу окупанти 610 разів обстріляли українські позиції, Сили оборони відбили 6 ворожих атак та знищили 18 одиниць техніки РФ.

«Вони (окупанти – ред.) використовують різну тактику, але на даний час у зв’язку з погіршенням погодних умов дощить, то і використання техніки у них і менше», – додав Шевцов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 12:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ стягує більше сил на Куп’янський напрямок. За інформацією ДПСУ на цю лінію фронту прибули близько 250 «вагнерівці».".