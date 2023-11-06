Головні новини Харкова 6 листопада: як минула доба – дані Генштабу та ДСНС

Минулої ночі “шахеди” не долетіли до Харківської області. Упродовж доби на Куп’янському напрямку зафіксували 10 атак. Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

7:28

Доба пройшла без пожеж через обстріли – ДСНС

“Протягом доби на Харківщині пожежі від ворожого обстрілу не зафіксовано”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

7:09

Два авіаудари та 10 атак на Куп’янському напрямку – зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив, що армія РФ завдала ударів по Синьківці та Іванівці Харківської області.

Населені пункти регіону – серед 90 в Україні, що були під обстрілами.

“В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника”, – зазначили в ГШ.

07:00

Ніч на Харківщині пройшла без повітряних тривог

Відбій пролунав о 19:31. В той самий час і пізніше вночі харків’яни могли спостерігати рідкісне для наших широт явище – полярне сяйво, яке забарвило небо над Україною у червоний колір.

О 19:18 Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск кількох груп “шахедів” з мису Чауда в Криму. Ближче до 22:00 безпілотники досягли південних регіонів України.

Атака БПЛА та ракетами тривала майже до опівночі. За повідомленнями моніторингових каналів, близько 22:00 група “шахедів” рухалася з боку Дніпропетровської області у напрямку Харківщини. Проте до Харківщини вони не долетіли.