Головні новини Харкова 6 листопада: як минула доба – дані Генштабу та ДСНС
Минулої ночі “шахеди” не долетіли до Харківської області. Упродовж доби на Куп’янському напрямку зафіксували 10 атак. Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
7:28
Доба пройшла без пожеж через обстріли – ДСНС
“Протягом доби на Харківщині пожежі від ворожого обстрілу не зафіксовано”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
7:09
Два авіаудари та 10 атак на Куп’янському напрямку – зведення Генштабу
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив, що армія РФ завдала ударів по Синьківці та Іванівці Харківської області.
Населені пункти регіону – серед 90 в Україні, що були під обстрілами.
“В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника”, – зазначили в ГШ.
07:00
Ніч на Харківщині пройшла без повітряних тривог
Відбій пролунав о 19:31. В той самий час і пізніше вночі харків’яни могли спостерігати рідкісне для наших широт явище – полярне сяйво, яке забарвило небо над Україною у червоний колір.
О 19:18 Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск кількох груп “шахедів” з мису Чауда в Криму. Ближче до 22:00 безпілотники досягли південних регіонів України.
Атака БПЛА та ракетами тривала майже до опівночі. За повідомленнями моніторингових каналів, близько 22:00 група “шахедів” рухалася з боку Дніпропетровської області у напрямку Харківщини. Проте до Харківщини вони не долетіли.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 07:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої ночі “шахеди” не долетіли до Харківської області. Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".