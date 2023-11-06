Войска РФ продолжили штурмовать на Харьковщине и били из артиллерии — Генштаб

На Купянском направлении войска РФ вели безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где украинские защитники отбили 15 атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Окоп, Бударки, Гатище и Охримовка на Слобожанском направлении, а также Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое — на Купянском.