«Россия, Богом поцелованная» – экс-кандидат в мэры Харькова получил подозрение

В соцсетях 54-летний экс-кандидат в мэры Харькова распространял коммунистическую символику, прославлял РФ и отрицал оккупацию Украины, за что получил сообщение о подозрении.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в своих сообщениях подозреваемый пишет о «великой России, Богом поцелованной». Относительно трагедии в Буче мужчина отметил следующее: «И да, по поводу Бучи — Голливуд рыдает в сторонке, ибо такой фантастики он не додумался бы снять никогда. Те, кто поверил в эту туфту – сочувствую вам».

Также подозреваемый оправдал действия РФ в Мариуполе: «Знаете, выскажу предположение, что есть в подземельях этой Азовстали нечто такое, какая-то тайна, в которой весь мир содрогнется. У меня вариантов не очень много, но я поделюсь ими: 1. Химическое оружие. Много. 2. Биологическое орудие. Много. 3. Ядерное орудие. Много».

Также фигурант выражает пренебрежительное отношение к Президенту Украины. Кроме того, мужчина обвиняет Силы обороны в постоянных обстрелах украинских городов.

В марте прошлого года подозреваемый сбежал на территорию РФ, где находится и сейчас, добавили правоохранители.

Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436-1, ч. 2 ст. 436-1, ч. 2 ст. 436-2 и ч. 3 ст. 436-2 УКУ. Правоохранители планируют объявить мужчину в розыск.