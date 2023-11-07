«Велика Росія, Богом поцілована» – екскандидат у мери Харкова отримав підозру

У соцмережах 54-річний екскандидат у мери Харкова поширював комуністичну символіку, прославляв РФ та заперечув окупацію України, за що й отримав повідомлення про підозру.

За даними Харківської обласної прокуратури, у своїх повідомленнях підозрюваний пише про «великую Россию, Богом поцелованную». Щодо трагедії у Бучі, спричиненої російськими військовими, чоловік зазначив наступне: «И да, по поводу Бучи — Голливуд рыдает в сторонке, ибо такой фантастики он не додумался бы снять никогда. Те, кто поверил в эту туфту — сочувствую вам».

Також підозрюваний виправдав дії РФ у Маріуполі: «Знаете, выскажу предположение, что есть в подземельях этой Азовстали нечто такое, какая-то тайна, узнав которую весь мир содрогнется. У меня вариантов не очень много, но я поделюсь ими: 1. Химическое оружие. Много. 2. Биологическое оружие. Много. 3. Ядерное оружие. Много».

Також фігурант висловлює зневажливе ставлення до Президента України. Крім цього, чоловік звинувачує Сили оборони у постійних обстрілах українських міст.

У березні торік, чоловік втік на територію РФ, де перебуває і нині, додали правоохоронці.

Йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-1, ч. 2 ст. 436-1, ч. 2 ст. 436-2 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ. Наразі правоохоронці планують оголосити чоловіка у розшук.