Затримали навідника, через якого у Харкові загинув 10-річний хлопчик 6.10

СБУ затримала зрадника, який навів російські ракети “Іскандер” по житлових будинках у Харкові. Удар відбувся 6 жовтня 2023 року. Тоді загинув 10-річний Трохим і його бабуся в будинку на вул. Тарасенко.

Агента ГРУ затримали в Харкові.

“Зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів. Російська спецслужба завербувала його дистанційно через месенджер Телеграм”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Навідник фіксував місця, де, як йому здавалося, базувалися ЗСУ, а також повідомляв про їхнє переміщення територією міста. І відверто радів своїм успіхам. В оприлюдненому СБУ листуванні зрадника, наприклад, така фраза: “Це вже третя моя точка. Може, грамоту дадуть”.

Отриману інформацію агент ГРУ передавав через “зв’язного”, який знаходиться на тимчасово окупованій території України – одного з колишніх ватажків так званої “ЛНР” на прізвисько “Шаман”. Черговий удар, який навів зрадник, призвів до значних руйнувань та жертв у Харкові.

“Унаслідок ворожого удару загинуло двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопець, а десятки цивільних отримали поранення. Значних руйнувань та пошкоджень зазнали та декілька житлових будинків у центрі Харкова”, – нагадав Абдула.

У затриманого СБУ провела обшуки. Виявили “засоби праці” – чотири мобільні телефони та сім sim-карт різних мобільних операторів. Листування з “наймачами” – у наявності.

Також у зрадника вилучили банківські картки, на які він отримував “зарплату”. Та понад 10 тисяч доларів, за які він продав життя своїх земляків.

“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)”, – поінформував речник УСБУ.

Нині зрадник – під вартою. Йому загрожує довічне.