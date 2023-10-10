Сім’я хлопчика, який загинув від удару ракети по Харкову, повернулася влітку

Батьки 10-річного Трохима, якого вбив російський “Іскандер” 6 жовтня, провели в Харкові перші місяці війни, а потім виїжджали до Вінниці. Сім’я повернулася лише на початку літа цього року, розповіла “Суспільному” хрещена хлопчика Ганна Шевцова.

Коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, мама Трохима була вагітна. Довгий час сім’я залишалася в Харкові.

“Вони були волонтерами, збирали гуманітарну допомогу, відвозили по всьому місту. Моя кума на той час була на п’ятому місяці вагітності, але вони допомагали. Жили не вдома, великими родинами на підприємстві у мого кума. Восени вони виїхали до Вінниці, й весь час були там, кума народила. І на початку цього літа вони повернулися. Так склалися умови, це їхнє рішення — всім хочеться додому”, – розповіла подруга сім’ї та хрещена вбитого росіянами хлопчика Ганна.

Вона зізналася: у перші хвилини, отримавши інформацію про удар по будинку, де жила сім’я її хрещеника, не могла повірити, що Трохим загинув.

“Спочатку набрала куму, вона не відповіла. Ірину набрала, іншу хрещену, і вона мені сказала: “Трохима немає”. Мені стало зле. Поридала, поплакала. Мені дуже хотілося почути, що це неправда. Я побачила фотографію, де дістають дитину у червоній піжамі. І я зрозуміла, що це правда”, – поділилася хрещена хлопчика.

Ганна розповіла, що Трохим був улюбленою та довгоочікуваною дитиною в сім’ї.

“Він був зацілованим з пелюшок. Він був цілеспрямованим. У нього було багато гуртків. Він дуже сором’язливий хлопець, але він пробував та йшов”, – згадує хрещеника Шевцова.