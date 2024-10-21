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З полону РФ повернулися чотири жителі Харківщини – Синєгубов уточнив дані

Суспільство 15:41   21.10.2024
Вікторія Яковенко
З полону РФ повернулися чотири жителі Харківщини – Синєгубов уточнив дані Фото: Олег Синєгубов

За уточненою інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, у результаті 58-го обміну з полону РФ звільнені чотири захисники, які мешкають на Харківщині.

«Мова йде про одного харків’янина та трьох жителів Чугуївського району, а саме Вовчанська, Старого Салтова і села Лісне. Вітаємо вдома!». – написав Синєгубов.

Нагадаємо, з полону РФ вдалося повернути ще 95 захисників України. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За їхніми даними, чимало звільнених бійців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 15:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За уточненою інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, у результаті 58-го обміну з полону РФ звільнені чотири захисники, які мешкають на Харківщині.".