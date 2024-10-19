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95 українських воїнів повернулися додому з полону РФ: є захисники Харківщини

Суспільство 07:50   19.10.2024
Вікторія Яковенко
95 українських воїнів повернулися додому з полону РФ: є захисники Харківщини Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

З полону РФ вдалося повернути ще 95 захисників України. Про це повідомив близько 00:30 19 жовтня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», – йдеться у повідомленні.

Серед звільнених з полону – нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.

«Наші хлопці захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів. Чимало наших звільнених хлопців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування», – зазначили у Штабі.

вернулись из плена, есть защитники Харьковщины
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
вернулись из плена, есть защитники Харьковщины
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
вернулись из плена, есть защитники Харьковщины
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Відео: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 07:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З полону РФ вдалося повернути ще 95 захисників України. Про це повідомив близько 00:30 19 жовтня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.".