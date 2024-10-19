95 українських воїнів повернулися додому з полону РФ: є захисники Харківщини

З полону РФ вдалося повернути ще 95 захисників України. Про це повідомив близько 00:30 19 жовтня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», – йдеться у повідомленні.

Серед звільнених з полону – нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.

«Наші хлопці захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів. Чимало наших звільнених хлопців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування», – зазначили у Штабі.

Відео: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими