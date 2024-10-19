95 украинских воинов вернулись домой из плена РФ: есть защитники Харьковщины
Из плена РФ удалось вернуть еще 95 защитников Украины. Об этом сообщил около 00:30 19 октября Координационный штаб по обращению с военнопленными.
«Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются многие украинцы, получившие так называемые «приговоры» судебной системы страны-агрессора и «осужденные»: 28 – к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора», — говорится в сообщении.
Среди освобожденных из плена – нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны.
«Наши ребята защищали Мариуполь, Донбасс, Луганщину, Киевщину, Харьковщину, Черниговщину, Херсонщину. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров. Многие наши освобожденные ребята имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания», — отметили в Штабе.
Видео: Координационный штаб по обращению с военнопленными
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воины, защитники, плен, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 07:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из плена РФ удалось вернуть еще 95 защитников Украины. Об этом сообщил около 00:30 19 октября Координационный штаб по обращению с военнопленными.".