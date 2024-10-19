95 украинских воинов вернулись домой из плена РФ: есть защитники Харьковщины

Из плена РФ удалось вернуть еще 95 защитников Украины. Об этом сообщил около 00:30 19 октября Координационный штаб по обращению с военнопленными.

«Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются многие украинцы, получившие так называемые «приговоры» судебной системы страны-агрессора и «осужденные»: 28 – к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора», — говорится в сообщении.

Среди освобожденных из плена – нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны.

«Наши ребята защищали Мариуполь, Донбасс, Луганщину, Киевщину, Харьковщину, Черниговщину, Херсонщину. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров. Многие наши освобожденные ребята имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания», — отметили в Штабе.

Видео: Координационный штаб по обращению с военнопленными