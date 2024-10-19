Live
  • Сб 19.10.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

95 украинских воинов вернулись домой из плена РФ: есть защитники Харьковщины

Общество 07:50   19.10.2024
Виктория Яковенко
95 украинских воинов вернулись домой из плена РФ: есть защитники Харьковщины Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Из плена РФ удалось вернуть еще 95 защитников Украины. Об этом сообщил около 00:30 19 октября Координационный штаб по обращению с военнопленными.

«Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются многие украинцы, получившие так называемые «приговоры» судебной системы страны-агрессора и «осужденные»: 28 – к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора», — говорится в сообщении.

Среди освобожденных из плена – нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны.

«Наши ребята защищали Мариуполь, Донбасс, Луганщину, Киевщину, Харьковщину, Черниговщину, Херсонщину. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров. Многие наши освобожденные ребята имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания», — отметили в Штабе.

вернулись из плена, есть защитники Харьковщины
Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными
вернулись из плена, есть защитники Харьковщины
Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными
вернулись из плена, есть защитники Харьковщины
Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными
Видео: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Читайте также: Россиянин сдался в плен на Харьковщине: что рассказал оккупант (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Дорога на Купянск: ГУР выбило врага из важнейшего села на Харьковщине (видео)
Дорога на Купянск: ГУР выбило врага из важнейшего села на Харьковщине (видео)
18.10.2024, 19:05
Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии
Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии
17.10.2024, 15:15
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
17.10.2024, 11:22
Новости Харькова – главное за 19 октября: наши — дома, смертельный пожар, бои
Новости Харькова – главное за 19 октября: наши — дома, смертельный пожар, бои
19.10.2024, 08:34
«Боятся идти работать» — почему в Харькове не хватает водителей троллейбусов
«Боятся идти работать» — почему в Харькове не хватает водителей троллейбусов
17.10.2024, 21:19
Удар вражеского БпЛА, раненный на Купянщине – ХОВА об обстрелах Харьковщины
Удар вражеского БпЛА, раненный на Купянщине – ХОВА об обстрелах Харьковщины
19.10.2024, 08:31

Новости по теме:

16:08
Погибшим воинам и спасателям: в Харькове появится ряд мемориальных досок
12:19
7 воинов с Харьковщины вернули из плена – Синегубов
14:25
Воинам Харьковщины будут платить за участие в спортивных соревнованиях – ХОВА
16:00
Вражеский штурм в районе Липцев отбили бойцы харьковской бригады (видео)
14:22
Зеленский посетил раненых украинских воинов в Харькове (видео)

Вы читали новость: «95 украинских воинов вернулись домой из плена РФ: есть защитники Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 07:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из плена РФ удалось вернуть еще 95 защитников Украины. Об этом сообщил около 00:30 19 октября Координационный штаб по обращению с военнопленными.".