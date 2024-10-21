Из плена РФ вернулись четыре жителя Харьковщины – Синегубов уточнил данные

По уточненной информации главы ХОВА Олега Синегубова, в результате 58-го обмена из плена РФ освобождены четыре защитника, проживающих на Харьковщине.

«Речь идет об одном харьковчанине и трех жителях Чугуевского района, а именно Волчанске, Старом Салтове и селе Лесное. Поздравляем дома!». – написал Синегубов.

Напомним, из плена РФ удалось вернуть еще 95 защитников Украины. Об этом 19 октября сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. По их данным, многие освобожденные бойцы имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.