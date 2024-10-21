Из плена РФ вернулись четыре жителя Харьковщины – Синегубов уточнил данные
Фото: Олег Синегубов
По уточненной информации главы ХОВА Олега Синегубова, в результате 58-го обмена из плена РФ освобождены четыре защитника, проживающих на Харьковщине.
«Речь идет об одном харьковчанине и трех жителях Чугуевского района, а именно Волчанске, Старом Салтове и селе Лесное. Поздравляем дома!». – написал Синегубов.
Напомним, из плена РФ удалось вернуть еще 95 защитников Украины. Об этом 19 октября сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. По их данным, многие освобожденные бойцы имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вернулись, жители, плен, рф, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 15:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По уточненной информации главы ХОВА Олега Синегубова, в результате 58-го обмена из плена РФ освобождены четыре защитника, проживающих на Харьковщине.".