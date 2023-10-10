Семья ребенка, погибшего от удара ракеты по Харькову, вернулась в город летом

Родители 10-летнего Трофима, которого убил российский «Искандер» 6 октября, провели в Харькове первые месяцы войны, а затем выезжали в Винницу. Семья вернулась только в начале лета этого года, рассказала «Суспільному» крестная мальчика Анна Шевцова.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, мама Трофима была беременна. Долгое время семья оставалась в Харькове.

«Они были волонтерами, собирали гуманитарную помощь, отвозили по всему городу. Моя кума в то время была на пятом месяце беременности, но они помогали. Жили не дома, большими семьями на предприятии у моего кума. Осенью они выехали в Винницу, и все время были там, кума родила. И в начале этого лета они вернулись. Так сложились условия, это их решение — всем хочется домой», — рассказала подруга семьи и крестная убитого россиянами ребенка Анна.

Она призналась: в первые минуты, получив информацию об ударе по дому, где жила семья ее крестника, не могла поверить, что Трофим погиб.

«Сначала набрала куму, она не ответила. Ирину набрала, другую крестную, и она мне сказала: «Трофима нет». Мне стало плохо. Порыдала, поплакала. Мне очень хотелось услышать, что это неправда. Я увидела фотографию, где достают ребенка в красной пижаме. И я поняла, что это правда», — поделилась крестная мальчика.

Анна рассказала, что Трофим был любимым и долгожданным ребенком в семье.

«Он был зацелован с пеленок. Он был целеустремленным. У него было много кружков, он очень застенчивый парень, но он пробовал и шел», — вспоминает крестника Шевцова.