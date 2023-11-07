Задержали наводчика, из-за которого в Харькове погиб 10-летний ребенок 6.10
СБУ задержала предателя, который навел российские ракеты «Искандер» по жилым домам в Харькове. Удар произошел 6 октября 2023 года. Тогда погиб 10-летний Трофим и его бабушка в доме на ул. Тарасенко.
Агента ГРУ задержали в Харькове.
«Предателем оказался мужчина, работавший мастером на местном предприятии, занимающемся строительством автодорог и мостов. Российская спецслужба завербовала его дистанционно через мессенджер telegram», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Наводчик фиксировал места, где, как ему казалось, базировались ВСУ, а также сообщал об их перемещении по территории города. И откровенно радовался своим успехам. В обнародованной СБУ переписке предателя, например, такая фраза: «Это уже третья моя точка. Может, грамоту дадут».
Полученную информацию агент ГРУ передавал через «связного», который находится на временно оккупированной территории Украиниы — одного из бывших предводителей так называемой «ЛНР» по прозвищу «Шаман». Очередной удар, наведенный предателем, привел к значительным разрушениям и жертвам в Харькове.
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«В результате вражеского удара погибли двое мирных жителей, среди которых 10-летний парень, а десятки гражданских получили ранения. Значительные разрушения и повреждения получили и несколько жилых домов в центре Харькова», — напомнил Абдула.
У задержанного СБУ провела обыски. Обнаружили «средства труда» — четыре мобильных телефона и семь sim-карт разных мобильных операторов. Переписка с «нанимателями» — в наличии.
Также у предателя изъяли банковские карты, на которые он получал «зарплату». А также — более 10 тысяч долларов, за которые он продал жизни своих земляков.
«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили вражескому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)», — проинформировал спикер УСБУ.
Сейчас предатель — под стражей. Ему грозит пожизненное.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала предателя, который навел российские ракеты «Искандер» по жилым домам в Харькове. Удар произошел 6 октября 2023 года. Тогда погиб 10-летний Трофим и его бабушка в доме на ул. Тарасенко".