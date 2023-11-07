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Войска РФ пять раз атаковали на Харьковщине и били из авиации — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:23   07.11.2023
Елена Нагорная
Войска РФ пять раз атаковали на Харьковщине и били из авиации — Генштаб ВСУ

Войска РФ в течение суток на Харьковщине вели безуспешные штурмовые действия в районах сел Синьковка, Ивановка и Берестовое Купянского района.

Украинские воины отбили там пять атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары неподалеку Петропавловки, Песчаного и Пролетарского. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 19:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ в течение суток на Харьковщине вели безуспешные штурмовые действия в районах сел Синьковка, Ивановка и Берестовое Купянского района.".