Війська РФ п’ять разів атакували на Харківщині та били з авіації – Генштаб ЗСУ
Війська РФ протягом доби на Харківщині вели безуспішні штурмові дії в районах сіл Синьківка, Іванівка та Берестове Куп’янського району.
Українські воїни відбили там п’ять атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також супротивник завдав авіаударів неподалік Петропавлівки, Піщаного та Пролетарського. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, Купянский район, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 19:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ протягом доби на Харківщині вели безуспішні штурмові дії в районах сіл Синьківка, Іванівка та Берестове Куп’янського району.".