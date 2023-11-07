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Війська РФ п’ять разів атакували на Харківщині та били з авіації – Генштаб ЗСУ

Події 19:23   07.11.2023
Олена Нагорна
Війська РФ п’ять разів атакували на Харківщині та били з авіації – Генштаб ЗСУ

Війська РФ протягом доби на Харківщині вели безуспішні штурмові дії в районах сіл Синьківка, Іванівка та Берестове Куп’янського району.

Українські воїни відбили там п’ять атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів неподалік Петропавлівки, Піщаного та Пролетарського. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

Читайте також: Били з РСЗВ та артилерії. Наслідки сьогоднішніх обстрілів Куп’янщини (фото)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 19:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ протягом доби на Харківщині вели безуспішні штурмові дії в районах сіл Синьківка, Іванівка та Берестове Куп’янського району.".