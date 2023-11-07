Війська РФ п’ять разів атакували на Харківщині та били з авіації – Генштаб ЗСУ

Війська РФ протягом доби на Харківщині вели безуспішні штурмові дії в районах сіл Синьківка, Іванівка та Берестове Куп’янського району.

Українські воїни відбили там п’ять атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів неподалік Петропавлівки, Піщаного та Пролетарського. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.