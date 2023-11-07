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Головні новини 7 листопада: на Харківщині обстріляли 17 населених пунктів

Події 08:26   07.11.2023
Оксана Горун
Головні новини 7 листопада: на Харківщині обстріляли 17 населених пунктів

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:24

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів. Без постраждалих – Синєгубов

Ворог за добу бив по прикордонних та прифронтових населених пунктах Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського, Куп’янського районів.

“Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Окіп Богодухівського району, Гатище, Бударки, Охримівка Чугуївського району, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп‘янського району”, — перелічив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, близько 16:00 6 листопада били по Куп’янську-Вузловому. Там зруйновано будинок. О 19:25 – по Вовчанську. Постраждалих за добу немає.

07:58

Доба пройшла без пожеж через обстріли – ДСНС

“Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 77 вибухонебезпечних предметів”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

07:00

Ніч з однією тривогою і без “шахедів”

У ніч із 6 на 7 листопада російські окупанти не тероризували мешканців Харкова “нальотами” БПЛА або ракетними ударами. Тривога звучала з 23:05 до 23:38. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Загалом спокійно ніч минула й в інших регіонах України. Тривог через “шахеди” не було.

06:55

На Куп’янському напрямку за добу зафіксували 20 атак ворога – Генштаб

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили близько 20 атак противника”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

06:48

ISW повідомив про просування армії РФ під Куп’янськом

“Російські війська продовжили наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна й 6 листопада досягли підтвердженого просування. Геолоковані кадри, опубліковані 6 листопада, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Первомайського (24 км на схід від Куп’янська) поінформували в Інституті вивчення війни (ISW).

Куп'янський район на карті ISW 7 листопада 2023

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за попередню добу на Харківщині відбили 15 ворожих атак.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 08:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".