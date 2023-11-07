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«Люди не хочуть втрачати майно». На «гарячій» Куп’янщині залишаються 100 дітей

Суспільство 12:11   07.11.2023
Вікторія Яковенко
«Люди не хочуть втрачати майно». На «гарячій» Куп’янщині залишаються 100 дітей Фото: Олег Синєгубов

В небезпечних населених пунктах Куп’янського району на Харківщині, де оголосили примусову евакуацію, станом на 7 листопада залишається близько сотні дітей.

«Люди залишаються у власних будинках, мотивуючи це тим, що вони не хочуть виїжджати зі свого дому, втрачати своє майно. Ми звичайно пояснюємо, що в першу чергу має бути безпека їх та їхніх дітей, якщо вони можуть приймати за себе рішення, то за дітей вони такі рішення приймати не мають. У нас є можливості розселити їх у самому місті Харкові, в інших населених пунктах у межах Харківської області, які вважаються більш безпечними. У нас є можливість направляти людей і в інші регіони нашої держави», – сказав в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він також зазначив, що Куп’янський напрямок залишається «найгарячішим» в регіоні. За минулу добу на цій ділянці фронту воїни ЗСУ відбили 12 атак ворога.

Читайте також: Примусова евакуація: ще 19 дітей вивезли з Куп’янського району (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: ««Люди не хочуть втрачати майно». На «гарячій» Куп’янщині залишаються 100 дітей»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 12:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В небезпечних населених пунктах Куп’янського району на Харківщині, де оголосили примусову евакуацію, станом на 7 листопада залишається близько сотні дітей.".