Примусова евакуація: ще 19 дітей вивезли з Куп’янського району (відео)

Ще 19 дітей із батьками евакуювали з Куп’янського району Харківської області 4 листопада. Залишається вивезти ще сотню дітей.

Правоохоронці, волонтери та посадовці переконують місцевих виїхати з небезпечних територій, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відео: ГУ НП у Харківській області

Нагадаємо, Рада оборони Харківської області 27 жовтня оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з населених пунктів трьох громад (Куп’янської, Кіндрашівської та Курилівської): сіл Кіндрашівка, Тищенківка, Глушківка, Колісниківка, Курилівка, Новоосинове, Подоли, селищ Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка та міста Куп’янськ. Загалом звідти мають виїхати 275 дітей.