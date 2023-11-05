Примусова евакуація: ще 19 дітей вивезли з Куп’янського району (відео)
Ще 19 дітей із батьками евакуювали з Куп’янського району Харківської області 4 листопада. Залишається вивезти ще сотню дітей.
Правоохоронці, волонтери та посадовці переконують місцевих виїхати з небезпечних територій, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Відео: ГУ НП у Харківській області
Нагадаємо, Рада оборони Харківської області 27 жовтня оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з населених пунктів трьох громад (Куп’янської, Кіндрашівської та Курилівської): сіл Кіндрашівка, Тищенківка, Глушківка, Колісниківка, Курилівка, Новоосинове, Подоли, селищ Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка та міста Куп’янськ. Загалом звідти мають виїхати 275 дітей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дети, евакуація, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 11:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 19 дітей із батьками евакуювали з Куп’янського району Харківської області 4 листопада. Залишається вивезти ще сотню дітей.".