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Примусову евакуацію родин із дітьми з трьох громад оголосили на Харківщині

Суспільство 19:58   27.10.2023
Оксана Якушко
Примусову евакуацію родин із дітьми з трьох громад оголосили на Харківщині

На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп’янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Зокрема, евакуації підлягають сім’ї з дітьми з населениних пунктів: с. Кіндрашівка, с. Тищенківка, м. Куп’янськ, смт Куп’янськ-Вузловий, смт Ківшарівка, с. Глушківка, с. Колісниківка, с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Подоли. Наразі в цих населених пунктах перебуває 275 дітей. Крім того, згідно рішення Ради оборони дітям буде заборонено в’їжджати у вказані громади», – розповів Синєгубов.

Важливо: діти можуть бути евакуйовані обов’язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном.

Усіх евакуйованих ХОВА обіцяє забезпечити житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 19:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп’янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.".