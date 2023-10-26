Примусова евакуація з Куп’янщини: перелік небезпечних населених пунктів
ХОВА планує оголосити примусову евакуацію дітей із 10 населених пунктів Куп’янського району. Наразі там мешкають 275 неповнолітніх.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Там також назвали, які населені пункти потрапили у список:
Кіндрашівська громада:
– Кіндрашівка – 17 дітей,
– Тищенківка – 14 дітей.
Куп’янська громада:
– Куп’янськ (район цукрозаводу, лівий берег річки Оскіл) – 14 дітей,
– Куп’янськ-Вузловий – 78 дітей,
– Ківшарівка – 71 дитина.
Курилівська громада:
– Глушківка – 7 дітей,
– Колісниківка – 7 дітей,
– Курилівка – 16 дітей,
– Новоосинове – 38 дітей,
– Подоли – 13 дітей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, Купянщина, населенные, пункты, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 15:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА планує оголосити примусову евакуацію дітей із 10 населених пунктів Куп’янського району. Наразі там мешкають 275 неповнолітніх.".