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Примусова евакуація з Куп’янщини: перелік небезпечних населених пунктів

Суспільство 15:51   26.10.2023
Вікторія Яковенко
Примусова евакуація з Куп’янщини: перелік небезпечних населених пунктів

ХОВА планує оголосити примусову евакуацію дітей із 10 населених пунктів Куп’янського району. Наразі там мешкають 275 неповнолітніх.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Там також назвали, які населені пункти потрапили у список:

Кіндрашівська громада:

– Кіндрашівка – 17 дітей,

– Тищенківка – 14 дітей.

Куп’янська громада:

– Куп’янськ (район цукрозаводу, лівий берег річки Оскіл) – 14 дітей,

– Куп’янськ-Вузловий – 78 дітей,

– Ківшарівка – 71 дитина.

Курилівська громада:

– Глушківка – 7 дітей,

– Колісниківка – 7 дітей,

– Курилівка – 16 дітей,

– Новоосинове – 38 дітей,

– Подоли – 13 дітей.

Читайте також: Примусова евакуація з трьох громад Куп’янщини. Місцева влада ухвалила рішення

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 15:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА планує оголосити примусову евакуацію дітей із 10 населених пунктів Куп’янського району. Наразі там мешкають 275 неповнолітніх.".