Примусова евакуація з трьох громад Куп’янщини. Місцева влада ухвалила рішення
Місцеві адміністрації Куп’янського району ухвалили рішення щодо примусової евакуації сімей з дітьми із 10 сіл Куп’янської, Кіндрашівської та Курилівської громад, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Далі будемо найближчим часом розглядати це рішення на Раді оборони області і після того направляти його на узгодження з профільним міністерством, з цього питання, реінтеграції. Всі попередні узгодження вже пройшли. Маємо йти на ці кроки задля збереження життя наших людей, адже обстріли тривають.Внаслідок активізації ворожих бойових дій, активізації штурмових дій, сіра зона збільшилася. Ворог цілеспрямовано обстрілює наші цивільні населені міста», – зазначив голова ХОВА.
Він також зазначив, що за кілька днів рішення про примусову окупацію з цих населених пунктів оголосять офіційно.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 14:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місцеві адміністрації Куп’янського району ухвалили рішення щодо примусової евакуації сімей з дітьми із 10 сіл Куп’янської, Кіндрашівської та Курилівської громад, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".