Принудительная эвакуация из 3 громад Купянщины. Местные власти приняли решение
Местные администрации Купянского района приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 сел Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад, сообщил в эфире нацмарафона главаХОВА Олег Синегубов.
«Далее будем в ближайшее время рассматривать это решение на Совете обороны области и после этого направлять его на согласование с профильным министерством, по этому вопросу, реинтеграции. Все предварительные согласования уже прошли. Должны идти на эти шаги для сохранения жизни наших людей, ведь обстрелы продолжаются. В результате активизации вражеских боевых действий, активизации штурмовых действий, серая зона увеличилась. Враг целенаправленно обстреливает наши гражданские населенные города», — отметил глава ХОВА.
Он также отметил, что через несколько дней решение о принудительной эвакуации из этих населенных пунктов объявят официально.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 14:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Местные администрации Купянского района приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 сел Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад, сообщил в эфире нацмарафона главаХОВА Олег Синегубов.".