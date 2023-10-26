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«Есть угроза для гражданских» – Коваленко о попытках наступления РФ на Купянск

Общество 13:10   26.10.2023
Виктория Яковенко
«Есть угроза для гражданских» – Коваленко о попытках наступления РФ на Купянск

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что новое наступление армии РФ на Купянско-Лиманском направлении не будет более угрожающим, чем попытки россиян, которые были летом.

«Мы помним, как летом они уже разворачивали там наступательные действия по Лимано-Купянскому направлению. И результат этого летнего наступления, он какой? Ну, фактически, никакой. Они не одержали для себя каких-то критических побед, не заняли каких-то участков. А сейчас, действительно, они предприняли попытку №2 по наступлению именно по Лимано-Купянскому направлению и именно давлением на Купянск. Но под Авдеевку, откуда тянут основные боеспособные ресурсы и подразделения, они тянут из Луганской области. То есть они ослабляют ресурс, который у них есть для наступления на Лимано-Купянское направление. Поэтому я не думаю, что это наступление будет более мощным или более угрожающим, чем то, что мы видели летом», — сказал Коваленко в эфире нацмарафона.

При этом военный обозреватель отметил, что сейчас россияне делают акцент на обстрелах и ударах управляемыми авиабомбами.

«Поэтому есть угроза именно гражданскому населению, потому что это хаотические обстрелы населенных пунктов», — добавил Коваленко.

Напомним, вчера 25 октября, в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что готовится решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 сел Купянской, Кондрашовской и Куриловской громад Купянского района.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 13:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что новое наступление армии РФ на Купянско-Лиманском направлении не будет более угрожающим, чем попытки россиян, которые были летом.".