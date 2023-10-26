«Є загроза для цивільних» – Коваленко про спроби наступу РФ на Куп’янськ

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко вважає, що новий наступ армії РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку не буде більш загрозливим, ніж ті спроби росіян, які були влітку.

«Ми пам’ятаємо як влітку вони вже розвертали там наступальні дії по Лимано-Куп’янському напрямку. І результат цього літнього наступу, він який? Ну, фактично, ніякий. Вони не здобули для себе якихось там критичних перемог, не зайняли якихось ділянок. А зараз, дійсно, вони розпочали спробу №2 по наступу саме по Лимано-Куп’янському напрямку і саме тиском на Куп’янськ. Але, під Авдіївку, звідки тягнуть основні боєздатні ресурси та підрозділи, вони тягнуть з Луганської області. Тобто, вони послаблюють ресурс, який в них є для наступу на Лимано-Куп’янський напрямок. Тому я не думаю, що цей наступ буде більш потужним або більш загрозливим ніж те, що ми бачили влітку», – сказав Коваленко в етері нацмарафону.

При цьому, військовий оглядач зазначив, що зараз росіяни роблять акцент на обстрілах та ударах керованими авіабомбами.

«Тому є загроза саме для цивільного населення, бо це хаотичні обстріли населених пунктів», – додав Коваленко.

Нагадаємо, вчора 25 жовтня, в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що наразі готується рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із 10 сіл Куп’янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району.