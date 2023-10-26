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Принудительная эвакуация с Купянщины: список опасных населенных пунктов

Общество 15:51   26.10.2023
Виктория Яковенко
Принудительная эвакуация с Купянщины: список опасных населенных пунктов Фото: telegram Олега Синегубова

ХОВА планирует объявить принудительную эвакуацию детей из 10 населённых пунктов Купянского района. Сейчася там проживают 275 несовершеннолетних.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Там также назвали, какие населенные пункты попали в список:

Кондрашовская громада:
-Кондрашовка – 17 детей,
-Тищенковка – 14 детей.

Купянская громада:
-Купянск (район сахарозавода, левый берег реки Оскол) – 14 детей,
-Купянск-Узловой – 78 детей,
-Ковшаровка – 71 ребенок.

Куриловская громада:
-Глушковка – 7 детей,
-Колесниковка – 7 детей,
-Куриловка – 16 детей,
-Новоосиново – 38 детей,
-Подоли – 13 детей.

Читайте также: Принудительная эвакуация из 3 громад Купянщины. Местные власти приняли решение

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 15:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА планирует объявить принудительную эвакуацию детей из 10 населённых пунктов Купянского района. Сейчася там проживают 275 несовершеннолетних.".