Принудительная эвакуация с Купянщины: список опасных населенных пунктов
Фото: telegram Олега Синегубова
ХОВА планирует объявить принудительную эвакуацию детей из 10 населённых пунктов Купянского района. Сейчася там проживают 275 несовершеннолетних.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Там также назвали, какие населенные пункты попали в список:
Кондрашовская громада:
-Кондрашовка – 17 детей,
-Тищенковка – 14 детей.
Купянская громада:
-Купянск (район сахарозавода, левый берег реки Оскол) – 14 детей,
-Купянск-Узловой – 78 детей,
-Ковшаровка – 71 ребенок.
Куриловская громада:
-Глушковка – 7 детей,
-Колесниковка – 7 детей,
-Куриловка – 16 детей,
-Новоосиново – 38 детей,
-Подоли – 13 детей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянщина, населенные, пункты, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 15:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА планирует объявить принудительную эвакуацию детей из 10 населённых пунктов Купянского района. Сейчася там проживают 275 несовершеннолетних.".