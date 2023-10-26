Принудительная эвакуация с Купянщины: список опасных населенных пунктов

ХОВА планирует объявить принудительную эвакуацию детей из 10 населённых пунктов Купянского района. Сейчася там проживают 275 несовершеннолетних.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Там также назвали, какие населенные пункты попали в список:

Кондрашовская громада:

-Кондрашовка – 17 детей,

-Тищенковка – 14 детей.

Купянская громада:

-Купянск (район сахарозавода, левый берег реки Оскол) – 14 детей,

-Купянск-Узловой – 78 детей,

-Ковшаровка – 71 ребенок.

Куриловская громада:

-Глушковка – 7 детей,

-Колесниковка – 7 детей,

-Куриловка – 16 детей,

-Новоосиново – 38 детей,

-Подоли – 13 детей.