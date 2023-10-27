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Принудительную эвакуацию семей с детьми из трех громад объявили на Харьковщине

Общество 19:58   27.10.2023
Оксана Якушко
Принудительную эвакуацию семей с детьми из трех громад объявили на Харьковщине

На Совете обороны Харьковской области было принято решение объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района, которые находятся под постоянными вражескими обстрелами.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В частности, эвакуации подлежат семье с детьми из населенных пунктов: с. Кондрашовка, с. Тищенковка, г. Купянск, пгт Купянск-Узловой, пгт Ковшаровка, с. Глушковка, с. Колесниковка, с. Куриловка, с. Новоосиново, с. Подоли. В настоящее время в этих населенных пунктах находится 275 детей. Кроме того, согласно решению Совета обороны, детям будет запрещено въезжать в эти громады», — рассказал Синегубов.

Важно: дети могут быть эвакуированы обязательно по меньшей мере с одним родителем или другим опекуном.

Всех эвакуированных ХОВА обещает обеспечить жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 19:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Совете обороны Харьковской области было принято решение объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района, которые находятся под постоянными вражескими обстрелами.".