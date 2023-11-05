Принудительная эвакуация: еще 19 детей вывезли из Купянского района (видео)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Еще 19 детей с родителями эвакуировали из опасных районов Купянской громады Харьковской области 4 ноября. Остается вывезти еще сотню детей.
Правоохранители, волонтеры и чиновники убеждают местных выехать с опасных территорий, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Видео: ГУ НП в Харьковской области
Напомним, Совет обороны Харьковской области 27 октября объявил принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов трех громад (Купянской, Кондрашевской и Куриловской): сел Кондрашовка, Тищенковка, Глушковка, Колесниковка, Куриловка, Новоосиново, Подолы, поселков Купянск-Узловой, Ковшаровка и города Купянск. Всего оттуда должны выехать 275 детей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дети, полиция, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 11:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще 19 детей с родителями эвакуировали из опасных районов Купянской громады Харьковской области 4 ноября. Остается вывезти еще сотню детей.".