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Принудительная эвакуация: еще 19 детей вывезли из Купянского района (видео)

Общество 11:20   05.11.2023
Елена Нагорная
Принудительная эвакуация: еще 19 детей вывезли из Купянского района (видео) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Еще 19 детей с родителями эвакуировали из опасных районов Купянской громады Харьковской области 4 ноября. Остается вывезти еще сотню детей.

Правоохранители, волонтеры и чиновники убеждают местных выехать с опасных территорий, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Видео: ГУ НП в Харьковской области

Напомним, Совет обороны Харьковской области 27 октября объявил принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов трех громад (Купянской, Кондрашевской и Куриловской): сел Кондрашовка, Тищенковка, Глушковка, Колесниковка, Куриловка, Новоосиново, Подолы, поселков Купянск-Узловой, Ковшаровка и города Купянск. Всего оттуда должны выехать 275 детей.

Читайте также: Из Купянского района осталось эвакуировать порядка 100 детей – ХОВА

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 11:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще 19 детей с родителями эвакуировали из опасных районов Купянской громады Харьковской области 4 ноября. Остается вывезти еще сотню детей.".