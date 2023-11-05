Принудительная эвакуация: еще 19 детей вывезли из Купянского района (видео)

Еще 19 детей с родителями эвакуировали из опасных районов Купянской громады Харьковской области 4 ноября. Остается вывезти еще сотню детей.

Правоохранители, волонтеры и чиновники убеждают местных выехать с опасных территорий, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Видео: ГУ НП в Харьковской области

Напомним, Совет обороны Харьковской области 27 октября объявил принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов трех громад (Купянской, Кондрашевской и Куриловской): сел Кондрашовка, Тищенковка, Глушковка, Колесниковка, Куриловка, Новоосиново, Подолы, поселков Купянск-Узловой, Ковшаровка и города Купянск. Всего оттуда должны выехать 275 детей.