Сколько еще детей нужно принудительно эвакуировать с Купянщины. Данные Верещук
Из десяти населенных пунктов Купянского района Харьковской области в рамках принудительной эвакуации семей с детьми, объявленной с 27 октября, уже вывезли 79 из 275 несовершеннолетних.
Об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в эфире национального телемарафона.
«Относительно Харьковской области. Они (Харьковская ОВА — ред.) обратились к нам, в штаб по эвакуации, по принудительному выезду 275 детей. Из них 79 детей они уже вывезли самостоятельно. То есть остается около 200 детей, которых нужно вывезти. Почему они обращаются в Кабмин? Это дает право запустить механизм бесплатной эвакуации. Это единовременные выплаты, транспортировка бесплатная, размещение. То есть, государство берет на себя все расходы. Конечно, это важно для людей, которые решают для себя — ехать или нет», — отметила Верещук.
Напомним, Совет обороны Харьковской области 27 октября объявил принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района, которые находятся под постоянными обстрелами военных РФ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: верещук, дети, Купянский район, принудительная эвакуация, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 21:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из десяти населенных пунктов Купянского района Харьковской области в рамках принудительной эвакуации семей с детьми, объявленной с 27 октября, уже вывезли 79 из 275 несовершеннолетних.".