Скільки ще дітей потрібно примусово евакуювати з Куп’янщини. Дані Верещук

З десяти населених пунктів Куп’янського району Харківської області у межах примусової евакуації сімей з дітьми, оголошеної з 27 жовтня, вже вивезли 79 із 275 неповнолітніх.

Про це віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в етері національного телемарафону.

“Щодо Харківщини. Вони (Харківська ОВА – ред.) звернулися до нас, у штаб з евакуації, щодо примусового виїзду 275 дітей. З них 79 дітей вони вже вивезли самотужки. Тобто залишається близько 200 діток, яких потрібно вивезти. Чому вони звертаються до Кабміну? Це дає право запустити механізм безкоштовної евакуації. Це одноразові виплати, транспортування безкоштовне, розміщення. Тобто держава бере на себе усі видатки. Звичайно, це важливо для людей, які вирішують для себе – їхати чи ні“, – зазначила Верещук.

Нагадаємо, Рада оборони Харківської області 27 жовтня оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп’янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району, які перебувають під постійними обстрілами військових РФ.