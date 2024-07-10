Безплатний газ для мешканців Харківщини: Синєгубов сказав, скільком дадуть
На нараді з міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук у ХОВА обговорили експериментальний проєкт із забезпечення мешканців прифронтових громад скрапленим газом (у балонах).
“Наразі потреба у скрапленому газі для області вже сформована. Цю роботу ми провели спільно з районними військовими адміністраціями та очільниками громад. На сьогодні запит на паливо мають близько 40 тисяч домоволодінь. Наше головне завдання – забезпечити логістику й організувати доставлення скрапленого газу”, – повідомив під час наради начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Раніше Мінрегіон інформував, що населення Харківщини забезпечуватимуть безплатним зрідженим газом. За даними міністерства, скраплений газ у балонах планують постачати як гуманітарну допомогу до зими вразливим категоріям населення. Харківську область обрали пілотною у реалізації цього проєкту. Через неправильне трактування рядом ЗМІ та телеграм-каналів інформації Мінрегіону та заяв українських чиновників 9 липня піднялася “хвиля” повідомлень про те, що плату за газ скасують усім мешканцям Харківської та Сумської областей, а також Донбасу. Ці повідомлення не відповідають дійсності, заявили у Харківській філії “Газмережі”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: верещук, газ, допомога, новини Харкова, сінєгубов, совещание;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На нараді з міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук у ХОВА обговорили експериментальний проєкт із забезпечення мешканців прифронтових громад скрапленим газом (у балонах)".