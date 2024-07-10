Бесплатный газ для жителей Харьковщины: Синегубов сказал, скольких обеспечат

На совещании с министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук в ХОВА обсудили экспериментальный проект по обеспечению жителей прифронтовых громад сжиженным газом (в баллонах).

«Сейчас потребность в сжиженном газе для области уже сформирована. Эту работу мы провели совместно с районными военными администрациями и руководителями громад. На сегодня запрос на топливо имеют около 40 тысяч домовладений. Наша главная задача – обеспечить логистику и организовать доставку сжиженного газа», – сообщил во время совещания начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ранее Минрегион информировал, что население Харьковской области будут обеспечивать бесплатным сжиженным газом. По данным министерства, сжиженный газ в баллонах планируют поставлять как гуманитарную помощь к зиме уязвимым категориям населения. Харьковскую область выбрали пилотной в реализации этого проекта. Из-за неверной трактовки рядом СМИ и telegram-каналов информации Минрегиона и заявлений украинских чиновников 9 июля поднялась «волна» сообщений о том, что плату за газ отменят всем жителям Харьковской и Сумской областей, а также Донбасса. Эти сообщения не соответствуют действительности, заявили в Харьковском филиале «Газсети».

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