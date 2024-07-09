Отменили ли жителям Харьковщины оплату за газ – ответ «Газсети»

В социальных сетях активно распространяют сообщения, что украинцам Харьковщины, Сумщины и Донбасса якобы отменили плату за газ. Харьковский городской филиал «Газсети» отмечает, что эта информация искажена.

«Мы благодарим всех клиентов, которые ответственно оплачивают услуги доставки «голубого топлива». Ваши средства позволяют нам оперативно «реанимировать» сети после вражеских обстрелов и продолжать распределять газ в ваши дома», — пояснили, куда тратят плату от абонентов в «Газсети».

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