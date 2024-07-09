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Чи скасували мешканцям Харківщини платню за газ – відповідь «Газмережі»

Суспільство 21:31   09.07.2024
Оксана Якушко
Чи скасували мешканцям Харківщини платню за газ – відповідь «Газмережі»

У соціальних мережах активно розповсюджують повідомлення, що українцям Харківщини, Сумщини та Донбасу нібито скасували платню за газ. Харківська міська філія «Газмережі» зазначає, що ця інформація викривлена.

«Ми дякуємо всім клієнтам, які відповідально сплачують за послуги постачання «блакитного палива». Ваші кошти дозволяють нам оперативно «реанімувати» мережі після ворожих обстрілів і продовжувати розподіляти газ до ваших осель», – пояснили, куди витрачають кошти від абонентів в «Газмережі».

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Чи скасували мешканцям Харківщини платню за газ – відповідь «Газмережі»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 21:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У соціальних мережах активно розповсюджують повідомлення, що українцям Харківщини, Сумщини та Донбасу нібито скасували платню за газ. Харківська міська філія «Газмережі» зазначає, що ця інформація викривлена.".