Чи скасували мешканцям Харківщини платню за газ – відповідь «Газмережі»
У соціальних мережах активно розповсюджують повідомлення, що українцям Харківщини, Сумщини та Донбасу нібито скасували платню за газ. Харківська міська філія «Газмережі» зазначає, що ця інформація викривлена.
«Ми дякуємо всім клієнтам, які відповідально сплачують за послуги постачання «блакитного палива». Ваші кошти дозволяють нам оперативно «реанімувати» мережі після ворожих обстрілів і продовжувати розподіляти газ до ваших осель», – пояснили, куди витрачають кошти від абонентів в «Газмережі».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: газ, оплата, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 21:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У соціальних мережах активно розповсюджують повідомлення, що українцям Харківщини, Сумщини та Донбасу нібито скасували платню за газ. Харківська міська філія «Газмережі» зазначає, що ця інформація викривлена.".