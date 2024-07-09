Чи скасували мешканцям Харківщини платню за газ – відповідь «Газмережі»

У соціальних мережах активно розповсюджують повідомлення, що українцям Харківщини, Сумщини та Донбасу нібито скасували платню за газ. Харківська міська філія «Газмережі» зазначає, що ця інформація викривлена.

«Ми дякуємо всім клієнтам, які відповідально сплачують за послуги постачання «блакитного палива». Ваші кошти дозволяють нам оперативно «реанімувати» мережі після ворожих обстрілів і продовжувати розподіляти газ до ваших осель», – пояснили, куди витрачають кошти від абонентів в «Газмережі».