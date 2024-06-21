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Населення Харківщини забезпечать газом у балонах

Суспільство 10:27   21.06.2024
Оксана Горун
Населення Харківщини забезпечать газом у балонах

Харківська область стане пілотною в Україні, де реалізують проєкт постачання скрапленого газу (в балонах) мешканцям прифронтових територій.

“Напрацьовуються рішення щодо забезпечення скрапленим газом вразливих верств населення прифронтових територій Харківщини. Обговорення відповідного експериментального проєкту проходило в межах спеціальної наради під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук”, – повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними міністерства, скраплений газ у балонах планують постачати як гуманітарну допомогу до зими вразливим категоріям населення. Пілотною областю для опрацювання проєкту буде Харківська.

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“Необхідно обʼєднати зусилля і злагоджено відпрацювати цей гуманітарний трек на Харківщині для подальшого масштабування в інших прифронтових регіонах”, – заявила Верещук.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 10:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область стане пілотною в Україні, де реалізують проєкт постачання скрапленого газу (в балонах) мешканцям прифронтових територій".