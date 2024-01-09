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Шахраї використовують морози на Харківщині

Суспільство 08:19   09.01.2024
Оксана Горун
Шахраї використовують морози на Харківщині Фото: пресслужба ХОВА

У Харківській області з настанням холодів активізувалися шахраї, які продають населенню “віртуальні дрова”.

Бути уважними та не відправляти свої гроші на невідомі банківські картки мешканців регіону закликали в Слобожанському лісовому офісі.

“З приходом холодів усе частіше у соціальних мережах стали публікуватися шахрайські дописи з приводу продажу дров паливних. Чимало людей звертаються до лісогосподарських філій зі зверненнями про те, що в мережі Інтернет, а також у телефонному режимі невідомі представляються працівниками лісництв та пропонують придбати дрова або лісопродукцію по передплаті на картковий рахунок фізичної особи за заниженими цінами”, – пояснили лісничі.

Вони наголосили: жодне з лісництв та філій ДП “Ліси України” на Харківщині не приймає оплату на звичайну банківську картку. Порядок продажу дров – інший.

Лісничі продають паливо за наступною системою: покупець звертається до найближчої філії ДП “Ліси України” або лісництва та укладає договір. Тільки після цього йому надають рахунок на оплату, в якому вказують реквізити юрособи та найменування продукції, її обсяг, ціни та вартість.

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“Здійснити оплату можна через термінал, у касі філії або у будь-якому відділенні банку, чи “Приват 24″ та отримати квитанцію про оплату”, – пояснили у Слобожанському лісовому офісі.

Також дрова можна купити онлайн через інтернет-магазин https://drovae.gov.ua/ “ДроваЄ”.

“Якщо ви стали жертвою шахраїв невідкладно інформуйте правоохоронні органи”, – закликали лісничі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області з настанням холодів активізувалися шахраї, які продають населенню “віртуальні дрова”".