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Обіцяв роботу за кордоном: харків’янин виманював у людей десятки тисяч гривень

Суспільство 14:22   27.12.2023
Олена Нагорна
Обіцяв роботу за кордоном: харків’янин виманював у людей десятки тисяч гривень

Правоохоронці повідомили про підозру у чотирьох епізодах шахрайства (ч. 1, 2 ст. 190 ККУ) 26-річному харків’янину, який виманював гроші в українців із різних регіонів, обіцяючи працевлаштування за кордоном.

Заяву від мешканки Івано-Франківської області правоохоронці отримали ще на початку року, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Жінка зазначила, що в пошуках роботи для батьків за кордоном звернулася до невідомого чоловіка, який пообіцяв оформити документи. Кількома транзакціями вона перерахувала на картку афериста близько 22 тисяч гривень, але бажану послугу так і не отримала.

Слідство встановило, що чоловік ошукав одинадцятьох людей. В інтернеті публікував оголошення щодо допомоги з працевлаштуванням за кордоном. Під різними приводами він спонукав людей перерахувати завдаток чи повну суму, після чого блокував клієнтів та на дзвінки не відповідав.

25 грудня під час обшуку вдома в чоловіка вилучили банківські картки, мобільні термінали та інші докази. Встановлюється повне коло потерпілих від дій шахрая. Йому загрожує до 3 років тюрми.


Фото: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 14:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру у чотирьох епізодах шахрайства (ч. 1, 2 ст. 190 ККУ) 26-річному харків’янину, який виманював гроші в українців із різних регіонів, обіцяючи працевлаштування за кордоном.".