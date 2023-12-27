Обіцяв роботу за кордоном: харків’янин виманював у людей десятки тисяч гривень
Правоохоронці повідомили про підозру у чотирьох епізодах шахрайства (ч. 1, 2 ст. 190 ККУ) 26-річному харків’янину, який виманював гроші в українців із різних регіонів, обіцяючи працевлаштування за кордоном.
Заяву від мешканки Івано-Франківської області правоохоронці отримали ще на початку року, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Жінка зазначила, що в пошуках роботи для батьків за кордоном звернулася до невідомого чоловіка, який пообіцяв оформити документи. Кількома транзакціями вона перерахувала на картку афериста близько 22 тисяч гривень, але бажану послугу так і не отримала.
Слідство встановило, що чоловік ошукав одинадцятьох людей. В інтернеті публікував оголошення щодо допомоги з працевлаштуванням за кордоном. Під різними приводами він спонукав людей перерахувати завдаток чи повну суму, після чого блокував клієнтів та на дзвінки не відповідав.
25 грудня під час обшуку вдома в чоловіка вилучили банківські картки, мобільні термінали та інші докази. Встановлюється повне коло потерпілих від дій шахрая. Йому загрожує до 3 років тюрми.
Фото: ГУ НП у Харківській області
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аферист, мошенник, поліція, робота, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 14:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру у чотирьох епізодах шахрайства (ч. 1, 2 ст. 190 ККУ) 26-річному харків’янину, який виманював гроші в українців із різних регіонів, обіцяючи працевлаштування за кордоном.".