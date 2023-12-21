Шахраї продали квартиру вартістю 0,5 млн грн після смерті власниці у Харкові

Після смерті власниці у квітні 2020 року, за відсутності спадкоємців, квартира на вулиці Конторській мала перейти у власність Харківської міської територіальної громади, але її уподобали шахраї, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Приватний нотаріус у березні 2021 року оформив договір купівлі-продажу вказаної квартири від імені померлої. Для незаконного заволодіння нерухомістю використали паспорт померлої власниці з вклеєною фотокарткою іншої особи.

У подальшому майно без належних на те повноважень передали в іпотеку.

Ці порушення стали підставою того, щоб окружна прокуратура подала позов до суду.

Жовтневий районний суд Харкова задовольнив позовну заяву прокурора.