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Шахраї продали квартиру вартістю 0,5 млн грн після смерті власниці у Харкові

Події 17:13   21.12.2023
Оксана Якушко
Шахраї продали квартиру вартістю 0,5 млн грн після смерті власниці у Харкові

Після смерті власниці у квітні 2020 року, за відсутності спадкоємців, квартира на вулиці Конторській мала перейти у власність Харківської міської територіальної громади, але її уподобали шахраї, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Приватний нотаріус у березні 2021 року оформив договір купівлі-продажу вказаної квартири від імені померлої. Для незаконного заволодіння нерухомістю використали паспорт померлої власниці з вклеєною фотокарткою іншої особи.

У подальшому майно без належних на те повноважень передали в іпотеку.

Ці порушення стали підставою того, щоб окружна прокуратура подала позов до суду.

Жовтневий районний суд Харкова задовольнив позовну заяву прокурора.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 17:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після смерті власниці у квітні 2020 року, за відсутності спадкоємців, квартира на вулиці Конторській мала перейти у власність Харківської міської територіальної громади, але її уподобали шахраї, повідомила Харківська обласна прокуратура.".